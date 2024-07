Mattel grote winnaar op Wall Street door overnamespeculaties

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel stond maandag in het middelpunt van de belangstelling op Wall Street door overnamespeculaties. Investeringsmaatschappij L Catterton zou een bod op het bedrijf, bekend van onder meer Fisher-Price, Hot Wheels en Barbie, hebben uitgebracht, zo meldde persbureau Reuters op basis van bronnen. Het aandeel schoot omhoog na het nieuws en sloot ruim 15 procent hoger.

Mattel geeft geen commentaar op de speculaties. "We hebben veel vertrouwen in onze strategie en ons vermogen om op lange termijn aandeelhouderswaarde te creëren als een zelfstandig bedrijf", zegt een woordvoerder. Mattel maakt zijn financiële resultaten dinsdag na sluiting van de Amerikaanse beurzen bekend.

Verder lieten de grote Amerikaanse techbedrijven maandag herstel zien op de aandelenbeurzen in New York na de recente verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 0,3 procent op 40.415,44 punten. De breder samengestelde S&P 500-index klom 1,1 procent tot 5564,41 punten en de techbeurs Nasdaq steeg 1,6 procent tot 18.007,57 punten.

Tesla

De S&P 500 en de Nasdaq verloren vorige week respectievelijk 2 en 3,7 procent. De beursgraadmeters beleefden de slechtste beursweek sinds april dit jaar door de verkoopgolf in de techsector. Beleggers deden hun techaandelen vorige week van de hand door zorgen over de sterk gestegen waarderingen van deze aandelen. Deze week maken de resultaten van Tesla en Google-moederbedrijf Alphabet mogelijk duidelijk of de hoge waarderingen in de techsector gerechtvaardigd zijn.

Tesla ging maandag nog eens 5,2 procent omhoog. De fabrikant van elektrische auto's komt dinsdag met cijfers. Het bedrijf van Elon Musk liet al weten in het tweede kwartaal meer auto's te hebben afgeleverd. Het eerste kwartaal was nog het slechtste kwartaal in jaren voor Tesla door tegenvallende verkopen en felle concurrentie uit China. Alphabet, dat dinsdag ook met resultaten komt, klom 2,3 procent.

CrowdStrike (min 13,5 procent) ging verder omlaag. De cyberbeveiliger zakte vrijdag 11 procent door de wereldwijde computerstoring. Verizon Communications ging ruim 6 procent omlaag. De omzet van het telecomconcern voldeed afgelopen kwartaal niet aan de verwachtingen.