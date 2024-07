Sprinter Groenewegen wint criterium Daags na de Tour in Boxmeer

BOXMEER (ANP) - Dylan Groenewegen heeft het wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Nederlands kampioen van Jayco AlUla was de beste in de sprint in de Brabantse gemeente. Hij versloeg zijn landgenoten Mike Teunissen en Wout Poels.

Groenewegen won in de Tour de France de zesde etappe in Dijon in een massasprint en was daarmee de enige Nederlandse ritwinnaar dit jaar. De sprinter probeerde het met nog 10 kilometer te gaan even solo, maar werd weer ingelopen. Daarna was er een lange aanval van Tourdebutant Frank van den Broek van dsm-firmenich PostNL, die zo goed had gereden in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Maar uiteindelijk werd het toch een sprint, waarin Groenewegen de sterkste was.