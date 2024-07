Chipmaker NXP ziet winst en omzet dalen door 'uitdagende' markt

EINDHOVEN (ANP) - De Nederlandse chipfabrikant NXP heeft in het tweede kwartaal van dit jaar minder winst en omzet behaald. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf, dat een beursnotering in New York heeft, spreekt van "uitdagende" marktomstandigheden. Toch verwacht NXP in het huidige kwartaal weer te kunnen groeien.

De operationele winst daalde in het afgelopen kwartaal met 7 procent tot 1,07 miljard dollar (981 miljoen euro). De omzet bedroeg 3,13 miljard dollar, 5 procent minder dan vorig jaar.

Vorige maand werd bekend dat de Eindhovense chipfabrikant samen met het Taiwanese bedrijf Vanguard een chipfabriek in Singapore gaat bouwen. Daarmee is 7,8 miljard dollar gemoeid. Met de nieuwe vestiging in Singapore willen de bedrijven tegemoetkomen aan de wensen van grote technologiebedrijven die niet te afhankelijk willen worden van productielocaties in landen waar geopolitieke spanningen kunnen ontstaan. Zo zou een escalatie in de verhouding tussen China en de VS de chipproductie in Taiwan, marktleider op het gebied van halfgeleiders, kunnen verstoren.