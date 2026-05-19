Maximumprijs benzine in België stijgt tot boven 2 euro per liter

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 14:00
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De maximumprijs van benzine in België stijgt woensdag tot boven de 2 euro per liter, maakte de regering bekend. Het is voor het eerst sinds juli 2022 dat die grens wordt overschreden.
De maximumprijs van benzine in België betekent dat de overheid een hoogst toegestane verkoopprijs vaststelt. Dit moet grote prijsschommelingen beperken en consumenten beschermen tegen extreem hoge brandstofprijzen. Die maximumprijs wordt regelmatig aangepast op basis van onder meer de olieprijs en transportkosten.
Euro95 kost bij Belgische tankstations maximaal 2,015 euro per liter, 4,4 cent per liter meer dan dinsdag. Ook diesel wordt duurder. De maximumprijs van diesel stijgt met 7,6 cent tot 2,192 euro per liter. In de praktijk is benzine in België vaak goedkoper dan de officiële maximumprijs.
Autobrandstof in België is nog altijd fors goedkoper dan in Nederland. De landelijke adviesprijs voor benzine is hier dinsdag met ruim een cent gestegen naar bijna 2,64 euro per liter, net onder het recordniveau van 2,646 euro.
