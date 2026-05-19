Meer passagiers via Schiphol ondanks oorlog in Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 13:56
SCHIPHOL (ANP) - Meer passagiers vlogen in april via Schiphol ten opzichte van een jaar eerder ondanks dat het aantal vliegtuigpassagiers van en naar het Midden-Oosten via de luchthaven afgelopen maand is ingezakt. Luchtvaartmaatschappijen vliegen door de Iranoorlog niet van en naar verschillende bestemmingen in de Golfregio.
In totaal vlogen er bijna 6 miljoen reizigers via de Nederlandse luchthaven in april. Dat was bijna 3 procent meer dan een jaar eerder en daarmee de drukste maand op de luchthaven van dit jaar tot nu toe. Het aantal passagiers op de luchthaven van of naar bestemmingen in het Midden-Oosten kelderde met 56 procent in vergelijking met een jaar eerder tot ruim 84.000 passagiers. Zo besloot luchtvaartmaatschappij KLM in maart niet meer te vliegen naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam vanwege de oorlog.
