ME haalt actievoerders uit pand Fokker

door anp
donderdag, 06 november 2025 om 14:54
PAPENDRECHT (ANP) - Actievoerders die het hoofdkantoor van vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker in Papendrecht bezetten, worden uit het pand gehaald. Rond 14.15 uur zette de ME de eerste demonstranten in een van de twee bussen die buiten klaarstaan, ziet een ANP-verslaggever.
De demonstranten worden aangehouden en verhoord, aldus een politiewoordvoerster.
Buiten staat ook nog een groepje betogers met een Palestijnse vlag en gezichtsbedekking. Ze scanderen leuzen als 'Fokker, Fokker, shame on you. Your hands are bloody too'.
F-35-onderdelen
De actiegroep Fok Fokker ging donderdagochtend het gebouw binnen met zo'n veertig demonstranten. Ze willen dat de fabrikant stopt met het werken aan F-35-onderdelen, omdat die gebruikt zouden worden door het Israëlische leger. Demonstranten stonden op het dak en lieten ook banners van het gebouw naar beneden hangen. Ook hadden actievoerders zich volgens een woordvoerder binnen vastgeketend.
Fokker is donderdagmiddag niet bereikbaar voor vragen.
