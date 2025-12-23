ECONOMIE
Ministerie VS: onjuiste informatie over Trump in Epstein Files

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 14:25
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie benadrukt dat niet alles geloofd moet worden wat over president Donald Trump wordt gezegd in vrijgegeven documentatie over zedendelinquent Jeffrey Epstein. "Sommige van deze documenten bevatten onware en sensationele beweringen over president Trump die vlak voor de verkiezingen van 2020 bij de FBI zijn ingediend", staat in een bericht op X.
Trump en de in 2019 overleden Epstein hadden jarenlang een vriendschappelijke relatie en die ligt onder een vergrootglas. Het Amerikaanse parlement heeft na aanvankelijk verzet van de president opdracht gegeven om de verzamelde informatie over Epstein vrij te geven. Het ministerie zegt daar gehoor aan te geven, maar benadrukt dus ook dat sommige beweringen over Trump "ongefundeerd en onjuist" zijn.
Het ministerie zegt niet om welke beweringen het precies gaat. Trump wordt volgens Amerikaanse media vaak genoemd in nieuwe documenten die zijn vrijgegeven.
