Reuters: Prosus geïnteresseerd in overname autowebsite Mobile.de

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse techinvesteerder Prosus heeft interesse getoond in een mogelijke overname van Mobile.de, een grote Duitse onlinemarktplaats voor auto's. Dat zeggen bronnen die bekend zijn met de zaak tegen persbureau Reuters.

Duitslands grootste autowebsite is nu in handen van de investeringsmaatschappijen Permira en Blackstone. Zij bereiden echter de verkoop van hun aandelen voor. Hoewel de aandeelhouders neigen naar een beursgang van Mobile.de, trekt het platform ook interesse van andere partijen.

Prosus zou een bod kunnen uitbrengen via zijn advertentieplatform OLX, aldus de bronnen.