Medeoprichter OpenAI aan de slag bij AI-bedrijf Anthropic

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Andrej Karpathy, een van de oprichters van OpenAI die later bij Tesla werkte, is aan de slag gegaan bij AI-bedrijf Anthropic. Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt. Karpathy is een invloedrijk figuur in de AI-gemeenschap en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van Tesla's technologie voor zelfrijdende auto's.

"Ik denk dat de komende jaren aan het front van LLM's bijzonder bepalend zullen zijn. Ik ben enthousiast om bij het team hier aan te sluiten", schrijft Karpathy op X. LLM's zijn taalmodellen die zijn getraind op grote hoeveelheden tekst.

Anthropic werd in 2021 opgericht door oud-medewerkers van OpenAI. Het bedrijf laat zich voorstaan op verantwoordelijk en ethisch gebruik van AI. Anthropic is het bedrijf achter de chatbot Claude, die te boek staat als concurrent van ChatGPT.

In 2024 vertrok een andere medeoprichter van OpenAI, John Schulman, al naar Anthropic. Ook andere hooggeplaatste bestuurders stapten eerder op bij de maker van ChatGPT.