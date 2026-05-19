AEX levert deel van winst weer in, Adyen grootste stijger

AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, is dinsdag hoger geëindigd, al moest een deel van de eerdere winst in de laatste handelsuren weer worden ingeleverd. Het sentiment verslechterde door een negatieve opening van de Amerikaanse aandelenmarkten. De koersen stonden onder druk door stijgende rentes op de obligatiemarkten, vooral door vrees bij beleggers dat de inflatie langer hoog blijft. Voor aandelenmarkten zijn hogere rentes vaak slecht nieuws, vooral voor technologiebedrijven.

De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 1018,82 punten, vooral door koerswinsten van betaalbedrijf Adyen (plus 4,6 procent), informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 3,5 procent) en techinvesteerder Prosus (plus 2,7 procent). De MidKap zakte echter 0,5 procent tot 1033,31 punten. Frankfurt eindigde 0,4 procent hoger en Londen klom 0,1 procent. Parijs sloot met een min van 0,1 procent.

De Europese beurzen kregen eerder op de dag nog steun van optimisme over een mogelijk einde van de oorlog in het Midden-Oosten, maar dat effect ebde later geleidelijk grotendeels weg. Het uitstellen van een geplande militaire aanval op Iran door de Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor enige opluchting bij beleggers. Volgens Trump hadden leiders van Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten hem gevraagd de aanval op Iran uit te stellen om de onderhandelingen voort te kunnen zetten.

De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, zakte 1,3 procent tot 110,70 dollar per vat na het uitstel van de Amerikaanse aanval op Iran. Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 108,20 dollar per vat.

Chemicaliëndistributeur IMCD stond onderaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 3,7 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal (min 2,6 procent) en ijsbedrijf Magnum (min 1,3 procent) behoorden tot de sterkere dalers. Magnum ging vorige week nog flink omhoog door overnamegeruchten.

Bij de kleinere bedrijven won Ferrari Group ruim 9 procent. Het logistieke bedrijf, dat het transport voor juwelen, diamanten en kunst regelt, zag de omzet in het eerste kwartaal verder toenemen en handhaafde de omzetverwachting voor het hele jaar.

In Londen daalde Standard Chartered 2,2 procent. De Britse bank is van plan de komende jaren duizenden banen te schrappen, omdat meer werkzaamheden door AI overgenomen kunnen worden. Het banenverlies treft ondersteuningscentra van de bank in onder meer India, Polen en China.