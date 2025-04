Media: enige walvisvaarder van IJsland vaart dit jaar niet uit

REYKJAVIK (ANP/BELGA/AFP) - Hvalur, het enige nog actieve walvisvaardersbedrijf van IJsland, zal deze zomer niet op walvissen jagen, meldden lokale media dit weekend. Hvalur zou dit jaar afzien van de walvisjacht omdat die nu niet rendabel is. Dat komt vooral door prijsontwikkelingen in Japan, waar het bedrijf vrijwel al zijn vangst verkoopt.

IJsland, Noorwegen en Japan zijn de enige landen die nog commerciële walvisvangst toestaan, een praktijk die door dierenrechtenorganisaties breed wordt veroordeeld. Het IJslandse walvisseizoen loopt doorgaans van half juni tot september. Hvalurs grote concurrent stopte al in 2020 toen de vraag naar walvisvlees instortte tijdens de coronapandemie.

Dierenrechtenorganisatie Humane World for Animals is blij met de opschorting van de walvisjacht dit jaar. "Het is de hoogste tijd dat de IJslandse walvisschepen er voorgoed mee stoppen de zee rood te kleuren. Het is tijd voor een totaal verbod op commerciële walvisjacht", reageerde directeur Wendy Higgins.