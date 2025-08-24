ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom krijg je hoofdpijn als je te lang geen koffie hebt gedronken?

gezondheid
door Jeannette Kras
zondag, 24 augustus 2025 om 14:29
ANP-525167645
Velen van ons zijn gewend om op gezette tijden een kop koffie te drinken. Wie dat maar lang genoeg doet, zou zomaar eens een naar afkickverschijnsel kunnen krijgen als hij een keertje overslaat, namelijk een vervelende hoofdpijn.
“Het kan echt een migraine-achtig gevoel geven: pulserende, bonzende, kloppende hoofdpijn”, zegt neuroloog Nolan Pearson van Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.
Het mechanisme achter de pijn is nog niet volledig opgehelderd. Wel zijn er enkele mogelijke verklaringen: cafeïne vernauwt je bloedvaten. Stop je plotseling, dan zetten die juist uit, waardoor meer bloed naar de hersenen stroomt en dat kan pijn veroorzaken. Ook blokkeert cafeïne normaal gesproken de stof adenosine, die ons slaperig maakt. Zonder cafeïne bouwt adenosine zich op, wat ook hoofdpijn kan uitlokken. Paradoxaal genoeg wordt cafeïne juist ook vaak ingezet om hoofdpijn te bestrijden. Het versterkt zelfs de werking van pijnstillers zoals ibuprofen of paracetamol.
Volgens eerder onderzoek zou hoofdpijn door een gebrek aan cafeïne al ontstaan als je twee weken lang twee koppen koffie per dag drinkt en dan plots stopt. Binnen een week zijn de klachten weer verdwenen of zodra je weer een kop koffie neemt natuurlijk.
Ontwenningsklachten duiken overigens niet alleen op bij mensen die thuis hun koffie overslaan, maar ook in ziekenhuizen, bijvoorbeeld als patiënten voor een medische ingreep plots geen koffie mogen. Ook tijdens vastenperiodes, zoals bij de Ramadan, melden mensen vaker hoofdpijn door het plots wegvallen van cafeïne.
Bron: Live Science

Lees ook

Zeven kopjes koffie per dag te veel? Niet volgens deze studieZeven kopjes koffie per dag te veel? Niet volgens deze studie
Dit is waarom een kop koffie in de ochtend je juist slaperig maken kanDit is waarom een kop koffie in de ochtend je juist slaperig maken kan
Bizar: je voelt je alleen maar wakkerder door koffie, omdat je gelóóft dat het werktBizar: je voelt je alleen maar wakkerder door koffie, omdat je gelóóft dat het werkt
Vorig artikel

Eerste SAIL-schepen vertrokken uit Amsterdam

Volgend artikel

Volleybalsters winnen op WK eenvoudig van Egypte

POPULAIR NIEUWS

208801197 l

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 11 simpele tips

82ff3660-36f0-11f0-a175-eb6d05349cb6

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet

143709198_l

Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

247171547_l

Natuurlijke deo's? 'Je blijft gewoon stinken'

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

192468691_l

5 feiten over wereldwijde (on)vruchtbaarheid