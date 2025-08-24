Waarom krijg je hoofdpijn als je te lang geen koffie hebt gedronken?

Velen van ons zijn gewend om op gezette tijden een kop koffie te drinken. Wie dat maar lang genoeg doet, zou zomaar eens een naar afkickverschijnsel kunnen krijgen als hij een keertje overslaat, namelijk een vervelende hoofdpijn.

“Het kan echt een migraine-achtig gevoel geven: pulserende, bonzende, kloppende hoofdpijn”, zegt neuroloog Nolan Pearson van Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

Het mechanisme achter de pijn is nog niet volledig opgehelderd. Wel zijn er enkele mogelijke verklaringen: cafeïne vernauwt je bloedvaten. Stop je plotseling, dan zetten die juist uit, waardoor meer bloed naar de hersenen stroomt en dat kan pijn veroorzaken. Ook blokkeert cafeïne normaal gesproken de stof adenosine, die ons slaperig maakt. Zonder cafeïne bouwt adenosine zich op, wat ook hoofdpijn kan uitlokken. Paradoxaal genoeg wordt cafeïne juist ook vaak ingezet om hoofdpijn te bestrijden. Het versterkt zelfs de werking van pijnstillers zoals ibuprofen of paracetamol.

Volgens eerder onderzoek zou hoofdpijn door een gebrek aan cafeïne al ontstaan als je twee weken lang twee koppen koffie per dag drinkt en dan plots stopt. Binnen een week zijn de klachten weer verdwenen of zodra je weer een kop koffie neemt natuurlijk.

Ontwenningsklachten duiken overigens niet alleen op bij mensen die thuis hun koffie overslaan, maar ook in ziekenhuizen, bijvoorbeeld als patiënten voor een medische ingreep plots geen koffie mogen. Ook tijdens vastenperiodes, zoals bij de Ramadan, melden mensen vaker hoofdpijn door het plots wegvallen van cafeïne.