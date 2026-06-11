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Media: Iran beschouwt bedrijven Musk in Midden-Oosten als doelwit

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 21:40
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TEHERAN (ANP) - Iran gaat alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder de internetdienst Starlink van SpaceX, als militaire doelwitten beschouwen. Dat melden Amerikaanse media CNBC en Forbes op basis van het Iraanse staatspersbureau Fars.
Teheran richt zich volgens de berichten op "alle belangen die verband houden met economische bezittingen onder leiding van Elon Musk in West-Azië", waaronder een regionaal Starlink-grondstation. Iran zou het gebruik van Starlink-infrastructuur en socialemediaplatform X door het Amerikaanse en Israëlische leger voldoende rechtvaardiging vinden om Musks bezittingen toe te voegen aan een lijst van militaire doelen.
Na een nieuwe golf Amerikaanse aanvallen meldde Donald Trump donderdagavond de aangekondigde aanvallen op Iran te staken vanwege vooruitgang in de gesprekken over een akkoord. Eerder op de dag zei de Amerikaanse president nog opnieuw Iran "zeer hard" te gaan aanvallen.
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