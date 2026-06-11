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Adyen neemt factureringsplatform Orb over voor 335 miljoen dollar

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 21:38
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AMSTERDAM (ANP) - Betalingsverwerker Adyen koopt het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor 335 miljoen dollar, omgerekend ruim 290 miljoen euro. Volgens het Amsterdamse fintechbedrijf vullen betalingen en facturering elkaar logisch aan, maar opereren deze systemen nog los van elkaar. Door ze samen te voegen, levert dat volgens Adyen voordelen op.
"Onze klanten hebben in toenemende mate infrastructuur nodig die complexe, grootschalige gebruiksmodellen aankan", stelt medetopman Ingo Uytdehaage van Adyen in een toelichting.
De medeoprichters van het in San Francisco gevestigde Orb steken een deel van de opbrengst in nieuwe aandelen van Adyen.
In april deed Adyen ook een overname. Het bedrijf kocht toen het Duitse bedrijf Talon.One, dat specialist is in technologie achter promotie- en klantbeloningsprogramma's. Die deal was goed voor 750 miljoen euro. Adyen verwacht dat beide overnames op 1 juli worden afgerond.
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