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Confrontaties tussen politie en demonstranten buiten WK-stadion

Samenleving
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 22:13
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MEXICO-STAD (ANP) - Buiten het Mexico City Stadium waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika wordt gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat mensen worden opgepakt.
Mexicaanse media schrijven over meerdere groepen demonstranten bij het stadion. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen had aangekondigd naar het stadion in Mexico-Stad te trekken. Maar er zijn bijvoorbeeld ook moeders van vermiste mensen.
Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen daarna de confrontatie met de politie. Nieuwssite Latinus spreekt van rellen, die vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen.
La Jornada heeft ook foto's van een persoon die zou hebben geprobeerd om een molotovcocktail naar de politie te gooien. Dat ging mis, waarna zijn eigen haar in brand vloog.
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