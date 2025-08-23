Schoof belt met Zelensky na afzeggen bezoek aan Kyiv

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft zaterdag met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne gebeld omdat hij door de crisis in zijn demissionaire kabinet op het laatste moment een bezoek aan Kyiv moest afzeggen. "Ik heb hem ervan verzekerd dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen", aldus Schoof in een verklaring op sociale media.

Schoof zou zaterdag en zondag in de hoofdstad van Oekraïne zijn, maar het vertrek van het NSC-smaldeel uit het kabinet vrijdag verhinderde zijn vertrek. "Ik kom zo snel als ik kan alsnog persoonlijk naar Oekraïne om mijn steun te betuigen", laat de minister-president weten.