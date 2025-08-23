ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof belt met Zelensky na afzeggen bezoek aan Kyiv

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 13:39
anp230825082 1
DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft zaterdag met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne gebeld omdat hij door de crisis in zijn demissionaire kabinet op het laatste moment een bezoek aan Kyiv moest afzeggen. "Ik heb hem ervan verzekerd dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen", aldus Schoof in een verklaring op sociale media.
Schoof zou zaterdag en zondag in de hoofdstad van Oekraïne zijn, maar het vertrek van het NSC-smaldeel uit het kabinet vrijdag verhinderde zijn vertrek. "Ik kom zo snel als ik kan alsnog persoonlijk naar Oekraïne om mijn steun te betuigen", laat de minister-president weten.
Vorig artikel

Wielrenner Jakobsen breekt sleutelbeen bij val in Renewi Tour

Volgend artikel

Media: Paramount gaat in november tot 3000 banen schrappen

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

ANP-530625805

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

ANP-347929177

CT-scans veroorzaken mogelijk kanker, vergelijkbaar met risico van alcohol

Bordesfoto-Kabinet-Schoof-1200x711

Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

ANP-525137814

Wil je liever betekenisvol werk of een hoog salaris? De wetenschap geeft het antwoord

111041609_l

Dit voedsel doet hetzelfde met je hersenen als cocaïne