Meer bedrijven failliet in oktober

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in oktober op jaarbasis met 27 procent toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 322 bedrijven failliet. Dat zijn 69 faillissementen meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, en één meer dan in september.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam vorige maand uit op 8,5. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven nog 6,8 bedrijven failliet verklaard. De faillissementsgraad geeft volgens het CBS een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.

In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen. Per 100.000 bedrijven in die sector gingen er meer dan 25 failliet, een jaar eerder waren dat er ruim 23. In de industriesector steeg de faillissementsgraad het sterkst, van 19,5 vorig jaar naar bijna 25 in oktober 2026.