Zie je echt verschil op de gasrekening als je elke avond netjes je gordijnen dicht doet in de winter ? En hoeveel scheelt het als je isolerende gordijnen hebt hangen? Bij enkel glas houd je zo'n €120 per jaar over, bij HR++-glas een fractie daarvan.

We hebben op een rij gezet hoeveel extra warmte je volgens Milieu Centraal binnenhoudt door ’s avonds gewoon de gordijnen dicht te doen. Wel moeten ze op de goede plek hangen, want boven een radiator gaat het wel eens mis.

Hoeveel scheelt gordijnen dichtdoen?

Milieu Centraal rekende het uit voor een gemiddelde hoekwoning, met een gasprijs van €1,37 per kuub. Het gaat om de besparing per huishouden per jaar, als de gordijnen ’s avonds en ’s nachts dicht zijn.

Glas Gewoon gordijn Isolerend gordijn Enkel glas 90 m³, €120 140 m³, €200 Dubbel glas 30 m³, €40 70 m³, €90 HR++-glas 11 m³, €15 30 m³, €40

Hoe slechter het glas, hoe meer het oplevert. Met HR++-glas houden de ramen zelf al veel warmte binnen en voegt een gordijn weinig toe.

Waarom het voor de radiator averechts werkt

Hangt een gordijn tot over de radiator, dan blijft de warme lucht tussen stof en raam hangen. Je verwarmt dan vooral het koude glas.

Hang gordijnen niet voor de verwarming: dan kan de warmte niet goed de kamer in komen. - Milieu Centraal

Britse onderzoekers van de Universiteit van Salford maten het in 2017 in een proefhuis in hun lab. Een radiator onder het raam leidt volgens hen tot “meer warmteverlies via bedekte ramen”. Staat de radiator naast het raam, dan is dat verlies nog groter. Te lange gordijnen kun je laten inkorten tot net boven de vensterbank.

Loont een isolerend gordijn?

Een isolerend gordijn heeft een extra laag of coating. Volgens Milieu Centraal kost dat voor een heel hoekhuis minstens €320, tegen vanaf €45 voor gewone gordijnen. Bij enkel glas scheelt isolerend €80 per jaar extra op gewone gordijnen, bij dubbel glas €50 en bij HR++ €25.

Het meeste levert een dubbel plisségordijn op met aan de binnenkant een aluminium coating. Zo’n vouwgordijn zit dicht op het glas en sluit een laagje stilstaande lucht in. Uit een Britse test uit 2023, betaald door de branchevereniging van zonweringmakers, bleek dat rolgordijnen met zijgeleiders en honingraatplissés het warmteverlies via een raam met dubbel glas met ongeveer een derde verminderden. Een standaard rolgordijn haalde 13 procent.

Met de gordijnen dicht voelt het huis ook behaaglijker. Zet je daardoor de thermostaat een graad lager, dan bespaar je volgens Milieu Centraal tot ongeveer 10 procent op de verwarmingskosten. Meer kleine ingrepen staan in de zes goedkope ingrepen tegen tocht en warmteverlies

Gordijnen dicht: check dit even

Dicht zodra het donker wordt. Overdag mag de zon naar binnen.

Overdag mag de zon naar binnen. Vrij van de radiator. Het gordijn eindigt op of net boven de vensterbank.

Het gordijn eindigt op of net boven de vensterbank. Vijf centimeter van HR-glas. Milieu Centraal raadt minstens 5 centimeter afstand aan, anders kan het glas door de hitte barsten.

Milieu Centraal raadt minstens 5 centimeter afstand aan, anders kan het glas door de hitte barsten. Ventilatieroosters open. Die moeten dag en nacht openstaan, ook met de gordijnen dicht. Anders slaat er vocht neer op het koude glas, zie waarom condens op de binnenkant van je ramen zit.

Die moeten dag en nacht openstaan, ook met de gordijnen dicht. Anders slaat er vocht neer op het koude glas, zie waarom condens op de binnenkant van je ramen zit. Een rolgordijn met een kier. Laat bovenaan een spleet van 5 millimeter, zodat de lucht achter het gordijn kan wegtrekken.

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