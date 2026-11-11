Vier op de tien AOW ’ers hebben geen idee dat ze een verandering in hun inkomen moeten doorgeven aan Dienst Toeslagen. Dat bleek uit onderzoek van Ipsos I&O, schrijft MAX Vandaag . En dat kan flink in de papieren lopen als je niet oppast. Bij huurtoeslag komt daar nog iets bij: ook je huurprijs moet kloppen.

Waarom je later moet terugbetalen

Huurtoeslag is een voorschot. Dienst Toeslagen betaalt elke maand uit op basis van de huur en het inkomen die bij de dienst bekend zijn. Na afloop van het jaar rekent de dienst na wat je werkelijk had. Kreeg je te veel, dan volgt een terugvordering, soms ruim een jaar later.

Een wijziging geef je binnen vier weken door, staat op de site van de Belastingdienst . Dat kan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of met de app Toeslagen.

Je huur is veranderd

Op 1 juli 2026 ging de huur bij veel huurders omhoog, in de sociale huur met maximaal 4,1 procent volgens de Huurcommissie. Een hogere huur levert meestal juist meer huurtoeslag op. Maar een woningcorporatie geeft de nieuwe huur vaak zelf door, een particuliere verhuurder meestal niet, meldde Rodi Media in juni. Dan moet je het zelf doen.

Ging je huur omlaag, bijvoorbeeld na een huurverlaging of omdat de servicekosten wegvielen, dan is doorgeven nog belangrijker. Dan krijg je nu te veel en betaal je dat later terug.

Je AOW of pensioen ging omhoog

De AOW volgt het minimumloon en verandert daarom op 1 januari en 1 juli. Dienst Toeslagen past je inkomen niet altijd zelf aan. Check rond die data of het geschatte inkomen in Mijn toeslagen nog klopt. Op 1 januari 2027 is het weer zover.

Een aanvullend pensioen, huurinkomsten of een bijbaan na je AOW-leeftijd horen er ook bij. Twijfel je over het bedrag, schat het dan liever iets te hoog in, adviseert MAX Vandaag. Blijkt het lager, dan krijg je het verschil na het jaar terug.

Het is daarom belangrijk dat mensen veranderingen in hun leven zo snel mogelijk aan ons doorgeven. - Nicole Back, algemeen directeur Dienst Toeslagen

Je bereikt dit jaar de AOW-leeftijd

In het jaar dat je met pensioen gaat, verandert je inkomen bijna altijd: een paar maanden loon, daarna AOW en eventueel pensioen. Dienst Toeslagen stuurt rond je AOW-datum vaak een brief met de vraag je inkomen te controleren. Leg die niet weg, maar vergelijk het bedrag met je eigen jaaropgaven.

Er woont iemand bij of je partner valt weg

Voor huurtoeslag telt het inkomen van iedereen die bij je woont mee, ook van een medebewoner die geen partner is. Trekt een kind of kleinkind bij je in, of overlijdt je partner, dan verandert je toeslag. Bij samenwonen kan ook je AOW lager worden: lees hoe dat werkt bij samenwonen met familie na je AOW-leeftijd

Zo check je het in vijf minuten

Log in bij Mijn toeslagen of open de app Toeslagen, met je DigiD bij de hand. Loop daarna deze punten na:

Staat je huidige kale huur plus servicekosten erin, zoals op je laatste brief van de verhuurder?

Klopt je verwachte jaarinkomen voor 2026, inclusief AOW, pensioen en bijverdiensten?

Staat het inkomen van iedereen die bij je woont erin?

Heb je een brief van Dienst Toeslagen gekregen die je nog niet hebt gecontroleerd?

Krijg je nog geen huurtoeslag, maak dan een proefberekening op toeslagen.nl. Ook wie dacht dat de huur te hoog was, kan soms toch recht hebben: check je huurtoeslag bij een hoge huur . Hulp nodig? Bel gratis 0800-0543 of zoek een hulppunt via toeslagen.nl/contact.

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