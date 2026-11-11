China stookt meer kolen dan de rest van de wereld samen

Welke landen zijn de grootste fossiele verbruikers? Daarvoor heb je drie lijstjes nodig. Bij steenkool staat China ver bovenaan. Bij olie en aardgas staan de Verenigde Staten op één.

In 2025 werd wereldwijd meer steenkool, olie en aardgas verbruikt dan ooit. Wie de grootste 'fossiele vervuiler' is, hangt dus af van de brandstof.

Steenkool: China in een eigen klasse

China verbruikte in 2025 ruim 3.147 miljoen ton kolenequivalent. Dat is 56 procent van al het kolenverbruik in de wereld: meer dan alle andere landen samen en vier keer zoveel als nummer twee India. In China kwam dat jaar 54 procent van de stroom uit kolen.

# Land Steenkool (miljoen ton kolenequivalent) 1 China 3.147,3 2 India 787,2 3 Verenigde Staten 297,9 4 Indonesië 175,9 5 Japan 148,7

De VS staan derde. Hun kolenverbruik steeg vorig jaar met 10 procent, omdat duurder aardgas kolenstroom weer concurrerend maakte.

Olie en gas: Amerika voorop

# Land Olie (miljoen vaten per dag) 1 Verenigde Staten 19,40 2 China 17,36 3 India 5,64 4 Saoedi-Arabië 3,86 5 Rusland 3,64

# Land Aardgas (biljoen kubieke voet per jaar) 1 Verenigde Staten 32,26 2 Rusland 16,95 3 China 15,61 4 Iran 9,05 5 Saoedi-Arabië 4,72

De VS gebruiken bijna twee keer zoveel aardgas als Rusland. Alleen China en de VS staan bij alle drie de brandstoffen in de top drie. Samen zijn ze goed voor 61 procent van het kolenverbruik, 36 procent van het olieverbruik en 32 procent van het gasverbruik in de wereld.

Wie produceert, die verbruikt

Opvallend vaak zijn de grootste verbruikers ook de grootste producenten. China delft de meeste kolen ter wereld. De VS produceren de meeste olie en het meeste gas. Rusland is de nummer twee in zowel gasproductie als gasverbruik. Iran gebruikt bijna al het gas dat het zelf wint, en dat is meer dan Japan en Duitsland samen.

India is een uitzondering. Het land staat tweede bij kolen, maar pas elfde bij aardgas, net achter de Verenigde Arabische Emiraten. India delft de meeste kolen zelf, maar produceert minder dan de helft van zijn gas. De rest komt als vloeibaar gas (lng) per schip.

Japan en Zuid-Korea passen helemaal niet in het patroon. Ze voeren bijna al hun kolen, olie en gas in, maar staan bij elke brandstof in de wereldwijde top twaalf.

En Nederland?

Nederland verbruikt 0,84 miljoen vaten olie per dag. De VS gebruiken ruim 23 keer zoveel. Bij aardgas is het verschil nog groter: 0,92 tegenover 32,26 biljoen kubieke voet, ongeveer 35 keer zoveel. Nederland stookte 6,5 miljoen ton kolenequivalent. China verbruikt bijna vijfhonderd keer zoveel.

Er is wel een belangrijke kanttekening. Deze lijsten gaan over het totale verbruik per land, niet over het verbruik per inwoner of de uitstoot zelf. Grote landen staan daardoor bijna automatisch bovenaan. Wie per inwoner rekent, of kijkt naar het aandeel fossiel in de energiemix, kan een heel andere volgorde krijgen.