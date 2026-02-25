Uit een grote Amerikaanse gezinsenquête met meer dan 9.000 deelnemers blijkt dat huwelijken het meest stabiel zijn als partners ja zeggen tussen hun 28ste en 32ste. Daarvoor én daarna loopt het risico op een scheiding op. Tienerhuwelijken en bruiloften op zeer jonge leeftijd eindigen relatief vaak in een breuk. Ook wie pas na zijn 45ste trouwt, heeft duidelijk hogere scheidingskansen.​

Dat patroon vormt een soort omgekeerde belcurve: elk jaar dat je later trouwt tot begin dertig, daalt de scheidingskans, maar na ongeveer 32 jaar neemt het risico per extra jaar weer toe.

De getallen Rond je 30ste trouwen, halveert dat echt je scheidingskans?Wie vijf jaar wacht en niet op zijn 20ste maar op zijn 25ste trouwt, verkleint de kans op een scheiding met ongeveer 50 procent, blijkt uit onderzoek onder duizenden stellen. Maar de echte ‘sweet spot’ ligt nog iets later: tussen 28 en 32 jaar.​

Te jong, te oud – of precies goed

Aan de andere kant lijkt heel laat trouwen ook nadelen te hebben. Onderzoekers vermoeden dat een deel van de ‘late’ trouwers juist mensen zijn die moeite hebben met langdurige relaties. Ze zijn vaak sterker geworteld in hun eigen gewoontes en minder bereid te schipperen.​

Tussen je 28ste en 32ste heb je meestal een baan, meer levenservaring en een realistischer beeld van relaties, zonder al te vastgeroest te zijn. Dat maakt deze leeftijd niet magisch – maar statistisch wél het gunstigst voor wie hoopt dat “tot de dood ons scheidt” geen loze belofte is.​