'Coalitie van Bereidwilligen' onderstreept steun aan Oekraïne

LONDEN/PARIJS (ANP) - De bondgenoten die Oekraïne willen blijven beschermen tegen Rusland hebben op de vierde gedenkdag van de Russische invasie op 24 februari 2022 hun vastberadenheid nog eens onderstreept. Ze blijven erbij dat ze Oekraïne militaire en andere hulp blijven bieden en veiligheidsgaranties voor na een eventueel bestand, zeggen de drie grote Europese landen die de 'Coalitie van Bereidwilligen' aanvoeren.

De leiders van de ruim dertig coalitielanden hielden dinsdag een videovergadering. Ook Rob Jetten belde in, op zijn eerste volle werkdag als premier. Het overleg was, exact vier jaar sinds Rusland de frontale aanval inzette, volgens ingewijden vooral bedoeld als symbolische steunbetuiging.

In die vier jaar is Rusland volgens de Franse president, de Britse premier en de Duitse bondskanselier weinig opgeschoten. En het heeft daarvoor ook nog eens een "grimmige prijs betaald".

Frankrijk en het VK zijn voorzitter van de coalitie. Het herbewapenende Duitsland neemt ook steeds meer de leiding.