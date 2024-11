Meer dan helft werkgevers verwacht personeelstekort, volgens TNO

Meer dan de helft van de werkgevers verwacht personeelstekorten. Een kwart van de werkgevers kampt momenteel al met een gebrek aan personeel, nog eens een kwart verwacht daar binnen twee jaar mee te maken te krijgen. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksorganisatie TNO.

De helft van de grotere organisaties heeft momenteel al te maken met arbeidskrapte. Bij organisaties met één tot vier werknemers ervaart 23 procent momenteel een tekort en verwacht nog eens een kwart daar binnen twee jaar mee te maken te krijgen.

De overgrote meerderheid van de werkgevers die personeelskrapte ervaren of verwachten, gaat er in 2024 van uit dat ze het probleem kunnen verminderen. Bijna alle werkgevers zien mogelijkheden om de personeelstekorten aan te pakken door anders te werven en te selecteren, medewerkers op te leiden en het werk slimmer te organiseren. In de zorg en de horeca geven werkgevers relatief vaak aan een oplossing te zien door deeltijdwerkers meer uren te laten werken. Slechts 7 procent van de werkgevers denkt dat het personeelstekort niet op te lossen is.