Meer huizen verkocht ondanks onzekerheid economie, meldt Kadaster

APELDOORN (ANP) - Het aantal verkochte huizen op de krappe woningmarkt is het afgelopen kwartaal gestegen. Het Kadaster meldt dat in het eerste kwartaal bijna 51.500 woningen zijn verkocht, bijna 16 procent meer dan een jaar eerder. Dit is opvallend, want onzekerheid in de wereldeconomie en een dalend consumentenvertrouwen hebben volgens het Kadaster doorgaans een effect op de woningmarkt.

De organisatie lijkt te verwijzen naar het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn aangekondigde importheffingen hebben geleid tot onzekerheid onder consumenten en bedrijven en zorgen over de wereldeconomie. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld besluiten om te wachten met het kopen van een huis.

Volgens het Kadaster kochten vooral doorstromers in het eerste kwartaal meer woningen. In totaal waren dit er bijna 28.500, 15 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024. Hun aandeel werd daarmee iets groter dan een kwartaal eerder. Starters kochten zo'n 23.000 huizen, een stijging van 17 procent.