ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel meldt vrijlating Nederlandse gevangenen in Venezuela

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 10:57
anp160126089 1
DEN HAAG (ANP) - Venezuela heeft afgelopen nacht drie Nederlanders vrijgelaten die daar gevangenzaten. Dat heeft demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) gezegd voor aanvang van de ministerraad. Het drietal zal onder begeleiding van de Nederlandse ambassade in Caracas het land zo snel mogelijk verlaten.
Sinds een kleine twee weken geleden een einde kwam aan het autoritaire bewind van Nicolás Maduro zijn in het Zuid-Amerikaanse land tientallen (politieke) gevangenen vrijgelaten. Over het lot van Nederlandse gedetineerden zweeg het ministerie tot dusver.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

generated-image (2)

De impotentie van Europa’s bestuurlijke elite

SchermC2ADafbeelding202026-01-1520om2006.33.36

Pearl van Winter Vol Liefde blijkt actrice: ‘Is ze wel echt voor Robin gekomen?’

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

ANP-365255135

Presentator Robert Jensen overleden aan hartstilstand, zijn broer Frank Dane reageert

Loading