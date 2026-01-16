Van Weel meldt vrijlating Nederlandse gevangenen in Venezuela

DEN HAAG (ANP) - Venezuela heeft afgelopen nacht drie Nederlanders vrijgelaten die daar gevangenzaten. Dat heeft demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) gezegd voor aanvang van de ministerraad. Het drietal zal onder begeleiding van de Nederlandse ambassade in Caracas het land zo snel mogelijk verlaten.

Sinds een kleine twee weken geleden een einde kwam aan het autoritaire bewind van Nicolás Maduro zijn in het Zuid-Amerikaanse land tientallen (politieke) gevangenen vrijgelaten. Over het lot van Nederlandse gedetineerden zweeg het ministerie tot dusver.