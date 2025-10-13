Meer kabeldiefstal bij Duitse laadstations elektrische auto's

BERLIJN (ANP/DPA) - Bij Duitse laadstations voor elektrische auto's zijn er vaker diefstallen van kabels, waarschijnlijk vooral om koper in handen te krijgen. Dat melden Duitse exploitanten van laadstations aan persbureau dpa. Door de hoge prijs van koper is het metaal aantrekkelijker geworden voor criminelen om te stelen.

Energiebedrijf EnBW is de grootste aanbieder van laadstations in Duitsland. Volgens het concern zijn er dit jaar al ruim negenhonderd kabeldiefstallen op meer dan 130 snellaadstations in Duitsland geweest. De schade loopt in de miljoenen euro's. Ook andere Duitse aanbieders zoals EWE Go en Ionity zien duidelijke toenames van diefstallen.

De technologiedirecteur van EnBW zegt erg gefrustreerd te zijn door de diefstallen omdat elektrische autorijders niet kunnen opladen en exploitanten met aanzienlijke financiële schade zitten.

De koperprijs staat nu op meer dan 10.500 dollar per ton, omgerekend ongeveer 9000 euro.