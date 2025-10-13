ECONOMIE
Sjorders in Rotterdamse haven weer aan het werk

Economie
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 8:13
anp131025047 1
ROTTERDAM (ANP) - Sjorders in de Rotterdamse haven zijn maandag weer aan het werk gegaan, laat het Havenbedrijf Rotterdam weten. Werknemers van twee sjorbedrijven waren sinds vorige week woensdag aan het staken, maar de rechter had bepaald dat zij vanaf 07.00 uur weer aan het werk moesten om de achterstanden in te halen.
Sjorders zijn verantwoordelijk voor het vastzetten en losmaken van containers op schepen. De staking mag vrijdagochtend worden hervat, als de gesprekken tussen vakbond FNV en sjorbedrijven ILS en Matrans over een cao-akkoord niet tot een oplossing hebben geleid.
De gevolgen van de staking blijven nog zeker een tijd merkbaar. Als de sjorders nu weer zonder werkonderbrekingen aan het werk zouden gaan, is er volgens het Havenbedrijf tot eind oktober nodig om alle achterstanden weg te werken. Op dit moment liggen er ongeveer 25 containerschepen te wachten voor de Nederlandse kust.
