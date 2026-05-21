Meer klanten voor GAMMA en Karwei stuwen omzet en winst

LEUSDEN (ANP) - Klussers hebben meer uitgegeven bij GAMMA en Karwei. Dat meldt Intergamma, het moederbedrijf van de beide bouwmarkten. De doe-het-zelfketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie.

De omzet van Intergamma kwam in 2025 uit op iets boven de 2 miljard euro, een groei van 3 procent ten opzichte van 2024. De winst voor belasting steeg met 19 procent tot 176 miljoen euro. Het aantal klanten steeg met 1,7 miljoen tot 73 miljoen.

Het marktaandeel van GAMMA en Karwei samen steeg met 0,4 procent naar 20,3 procent. Eerder meldde concurrent Hornbach al in 2025 uit te komen op een groter marktaandeel, van 29,4 procent.

In België werd GAMMA wel iets minder populair. Daar verloor het bedrijf 0,2 procent marktaandeel. Intergamma is het moederbedrijf van de doe-het-zelfformules GAMMA, Karwei en GAMMA België en heeft in totaal 370 vestigingen. Er werken zo'n 10.000 medewerkers bij het bedrijf.