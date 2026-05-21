Meer klanten voor GAMMA en Karwei stuwen omzet en winst

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 13:58
LEUSDEN (ANP) - Klussers hebben meer uitgegeven bij GAMMA en Karwei. Dat meldt Intergamma, het moederbedrijf van de beide bouwmarkten. De doe-het-zelfketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie.
De omzet van Intergamma kwam in 2025 uit op iets boven de 2 miljard euro, een groei van 3 procent ten opzichte van 2024. De winst voor belasting steeg met 19 procent tot 176 miljoen euro. Het aantal klanten steeg met 1,7 miljoen tot 73 miljoen.
Het marktaandeel van GAMMA en Karwei samen steeg met 0,4 procent naar 20,3 procent. Eerder meldde concurrent Hornbach al in 2025 uit te komen op een groter marktaandeel, van 29,4 procent.
In België werd GAMMA wel iets minder populair. Daar verloor het bedrijf 0,2 procent marktaandeel. Intergamma is het moederbedrijf van de doe-het-zelfformules GAMMA, Karwei en GAMMA België en heeft in totaal 370 vestigingen. Er werken zo'n 10.000 medewerkers bij het bedrijf.
Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

Markt tweedehands campers stort in: "lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid"

Je pensioen gaat in het nieuwe stelsel niet alleen stijgen, maar ook dalen

Knipperende remlichten en 'afleidingscamera': nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt

Bolle Jos glipt door het net

