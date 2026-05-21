Stellantis schuift Opel naar de achtergrond in nieuwe strategie

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 14:08
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Autoconcern Stellantis gaat zijn investeringen voortaan vooral richten op de vier kernmerken Jeep, Ram, Peugeot en Fiat om de winstgevendheid te verbeteren. Traditionele merken als Chrysler, Alfa Romeo en Opel krijgen daarbij een kleinere rol.
Stellantis kondigde donderdag tijdens een beleggersbijeenkomst in de Verenigde Staten een nieuwe strategie aan, samen met extra besparingsdoelen. Daarmee wil het concern de winstmarge in Noord-Amerika tegen 2030 verhogen tot maximaal 10 procent en in Europa tot maximaal 5 procent. De koerswijziging volgt op een reeks tegenslagen die hebben geleid tot opvallende samenwerkingen met concurrenten, waaronder Chinese autoproducenten.
De winstdoelen steken schril af tegen de operationele marge van slechts 2,5 procent in het eerste kwartaal. Die cijfers stelden beleggers teleur, omdat ze deels waren opgekrikt door eenmalige financiële meevallers.
