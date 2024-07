Meer mensen dit jaar te laat met belastingaangifte

DEN HAAG (ANP) - Dit jaar hebben 232.000 mensen geen belastingaangifte gedaan, terwijl ze dit wel moesten doen. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in 2023, toen 197.000 mensen te laat waren. Dit bevestigt de Belastingdienst na berichtgeving van NU.nl.

Van een "absolute" stijging is volgens een woordvoerder van de fiscus geen sprake, want er werden dit jaar 400.000 mensen meer uitgenodigd om aangifte te doen. Dit jaar vroeg een recordaantal mensen van bijna 2,9 miljoen uitstel aan. Zij hoeven pas voor 1 september hun aangifte in te sturen.

Een recordaantal van 10,3 miljoen mensen deed dit jaar op tijd belastingaangifte. De Belastingdienst probeert mensen die te laat zijn met hun aangifte, met telefoontjes en sms'jes alsnog zo ver te krijgen. Wie vaker heeft verzuimd, krijgt een kaart in de brievenbus.