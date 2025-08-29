ECONOMIE
Meer mensen met bijstandsuitkering

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 6:30
anp290825072 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontvingen eind juni 410.000 mensen die uitkering. Dat is ruim 1 procent meer dan een jaar eerder.
Volgens het CBS neemt het aantal bijstandsontvangers sinds het derde kwartaal van 2023 toe. In de ruim twee jaar daarvoor was sprake van een daling. Het huidige aantal ligt daardoor nog onder de piek van begin 2021.
Het CBS meldt verder dat het aantal bijstandsontvangers relatief het sterkst steeg bij mensen tot 27 jaar (plus 6,2 procent). Het is het tiende kwartaal op rij waarin het aantal mensen tot 27 jaar met bijstand groter is dan een jaar eerder. Onder 27- tot 45-jarigen klom het aantal ontvangers met 1,9 procent. Dit was het zesde kwartaal op rij met een toename. Het aantal ontvangers tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd bleef vrijwel stabiel.
Vrouwen krijgen het vaakst een bijstandsuitkering. Het ging in de afgelopen periode om 229.000 vrouwen, tegen 181.000 mannen.
