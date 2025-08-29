Woning in Den Haag door brand onbewoonbaar

DEN HAAG (ANP) - Aan het Ledeganckplein in Den Haag is een woning op de achtste etage onbewoonbaar geraakt door brand. Dat meldt de Veiligheidsregio Haaglanden.

Rond 03.45 uur kreeg de brandweer de melding. De brand zorgde voor veel rook over meerdere verdiepingen. Er werden vier verdiepingen ontruimd. Er vielen geen gewonden.

Omstreeks 05.15 uur was de brand onder controle. De brandweer maakt het pand rookvrij. Voor de mensen die hun woning moesten verlaten, is tijdelijke opvang geregeld. Stichting Salvage ondersteunt de bewoners met hulp van de gemeente en de woningbouw. Later moet duidelijk worden of ook de ontruimde woningen onbewoonbaar zijn geworden.