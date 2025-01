Meer Nederlandse beleggers zien kansen op beurzen VS, meldt ING

AMSTERDAM (ANP) - Meer Nederlandse beleggers zien kansen op de beurzen in de Verenigde Staten, meldt ING in de maandelijkse BeleggersBarometer. Afgelopen jaar zijn de beurskoersen flink gestegen, met name in de Verenigde Staten, aldus de bank. Ook de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft er waarschijnlijk mee te maken, denkt ING.

Sinds Trump in november werd herkozen zijn de Amerikaanse beurzen flink gestegen door het vooruitzicht van lagere belastingen en soepelere regels voor Amerikaanse bedrijven. Ook tijdens zijn eerste week als president gingen de koersen omhoog.

Drie op de tien beleggers zien volgens ING deze maand kansen op de Amerikaanse beurzen, vergeleken met 14 procent in oktober. Beleggers zien Nederland en andere Europese landen juist als minder kansrijk dan eerder. Simon Wiersma, beleggingsstrateeg van het ING Investment Office, zegt de negatieve stemming in Europa te begrijpen. "Maar we zien vanwege de lage waardering hier juist weer wat kansen in bijvoorbeeld aandelen in de sectoren duurzame consumentengoederen, gezondheidszorg en financiën. Die zijn sterk achtergebleven in vergelijking met Amerikaanse sectorgenoten."