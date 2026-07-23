Meer olie via haven Rotterdam vanwege sluiting Straat van Hormuz

ROTTERDAM (ANP) - De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt Havenbedrijf Rotterdam. De prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen omdat de belangrijke zeestraat de afgelopen maanden grotendeels dicht was. Het is daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken.

De marges voor raffinaderijen zijn namelijk gestegen en daarnaast komen er minder olieproducten via de Straat van Hormuz. In Rotterdam nam de import van olieproducten met 9 procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De overslag van ruwe olie steeg met bijna 2 procent en de export van olieproducten nam met 36 procent toe.

De totale overslag in de Rotterdamse haven nam in het eerste halfjaar met 0,4 procent toe tot 212 miljoen ton.

Containers

De overslag van containers is nagenoeg gelijk gebleven in het eerste halfjaar. Wel namen de importvolumes vanuit Azië opnieuw toe, terwijl de export van volle containers daalde. De onbalans neemt hierdoor verder toe, stelt het havenbedrijf. De sluiting van de Straat van Hormuz heeft weinig impact op de containeroverslag, omdat maar weinig containers die kant op gingen en snel nieuwe verbindingen met andere havens zijn opgezet.

De overslag van chemische producten is met ruim 17 procent afgenomen. Dat schrijft het havenbedrijf toe aan een afname van de overslag van methanol, die vorige jaren "vrij hoog" was. De chemische industrie staat al langer onder druk in de Rotterdamse haven. Daar kwamen dit jaar de gestegen energiekosten door de Iranoorlog bovenop. Vorig jaar sloten meerdere fabrieken de deuren.

Staal

Vorig jaar zorgde druk op de Europese staalindustrie voor minder overslag. Hoewel de Duitse staalproductie afgelopen jaar toenam heeft dit nog niet geleid tot meer overslag van ijzererts, stelt het havenbedrijf. Staalproducenten kozen ervoor om bestaande voorraden in te zetten. De overslag van ijzererts nam met bijna 10 procent af.

Dat de staalproductie is toegenomen is wel terug te zien in de overslag van kolen, die met bijna 18 procent steeg. Dat komt vooral doordat meer cokes via de haven zijn verscheept, die in hoogovens worden gebruikt bij de productie van staal. In mindere mate speelde ook mee dat meer kolen zijn overgeslagen als compensatie voor de hoge gasprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.