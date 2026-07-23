Waterschappen inspecteren droge dijken: wel scheuren, geen gevaar

DEN HAAG (ANP) - Waterschappen houden hun dijken deze weken extra scherp in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit een rondgang van het ANP langs waterschappen verspreid over het land blijkt dat er vooralsnog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien geen gevaarlijke situaties.

Vooral veendijken zijn gevoelig voor droogte. Bij aanhoudende droogte kunnen scheuren of verzakkingen ontstaan. Naast de reguliere controles voeren heel wat waterschappen daarom deze periode extra inspecties uit. "We monitoren extra op een aantal plekken, maar concrete actie is nog niet nodig", aldus het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De Zuid-Hollandse schappen Delfland en Rijnland controleren én maaien vaker, zodat de dijkwachters goed zicht hebben op de ondergrond. "Eventuele scheuren worden gemonitord en, indien nodig, gerepareerd", aldus Rijnland.

Delfland houdt 17 kilometer aan 'droogtegevoelige' dijken scherp in de gaten. Vorige maand kwam het waterschap daar acht scheuren tegen, deze week 34. Twee daarvan, op de Zwethkade in de gemeente Midden-Delfland, zijn volgens een woordvoerder "vrij ernstig". Reden tot zorg is er echter niet. "Maar we houden ze natuurlijk wel heel goed in de gaten. Mocht het nodig zijn, worden de scheuren opgevuld en gerepareerd met klei."

Kleidijken

Wetterskip Fryslân en Hollands Noorderkwartier, in Noord-Holland, controleren deze week steekproefsgewijs tientallen kilometers aan droogtegevoelige keringen. Waterschap Scheldestromen, dat bijna 500 kilometer aan dijken en duinen in Zeeland beheert, vindt extra inspecties niet nodig. "Wij hebben kleidijken, die zijn goed bestand tegen de droogte. Een beetje scheurvorming heb je altijd, maar wij zien geen toenemende schade." Dat geldt ook voor waterschappen in Brabant en Limburg. De Dommel, in het zuiden van Brabant, heeft volgens een woordvoerster helemaal geen dijken om in de gaten te houden.

Op de kwetsbare veendijken in het werkgebied van Amstel, Gooi- en Vechtstreek zijn kleilagen aangebracht om uitdroging te voorkomen en de dijken zwaarder te maken. Na de dijkverschuiving in het Utrechtse dorp Wilnis in 2003, waardoor water de woonwijk erachter instroomde, is 20 kilometer aan dijken direct versterkt. In de loop der jaren zijn nog eens vijfhonderd knelpunten aangepakt, zegt een woordvoerster.