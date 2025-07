Meer omzet en winst voor Unilever, afsplitsing ijstak op schema

LONDEN (ANP/RTR) - Het Britse was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft meer winst en omzet geboekt in de eerste helft van dit jaar en handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2025. Het concern, bekend van onder meer Knorr, Dove, Vaseline en Rexona, ligt op schema om zijn ijsdivisie, waar onder andere Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's onder vallen, halverwege november af te splitsen.

Unilever behaalde een omzet over de eerste jaarhelft van 30,1 miljard euro, 3,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De groei werd vooral gedreven door prijsverhogingen. De operationele winst kwam uit op 5,8 miljard euro, iets boven de verwachtingen van marktkenners.

"Onze prestaties in de eerste jaarhelft vormen een goede basis voor het gehele jaar. In de tweede jaarhelft verwachten we een verdere versnelling in opkomende markten, met name in Azië, en aanhoudende groei in ontwikkelde markten", zei Fernando Fernandez, topman van Unilever, in een toelichting.