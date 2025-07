Kijkonderzoek gaat vanaf najaar ook kijkgedrag online meten

AMSTERDAM (ANP) - NMO Kijkonderzoek neemt vanaf komend jaar in de meting van de kijkcijfers ook het kijkgedrag op onlineapparaten mee. Dat heeft een woordvoerder van NMO aan het ANP laten weten. Het gaat om een nieuwe stap in het doorvoeren van het nieuwe meetsysteem van de kijkcijfers dat twee jaar geleden van start ging. In eerste instantie zou deze fase in het tweede kwartaal van 2025 van start gaan.

Nationaal Media Onderzoek berekent de kijkcijfers sinds najaar 2023 op een nieuwe manier. De cijfers worden nu ook niet meer op de dag van uitzending gepubliceerd, maar een week later. Volgens NMO geven de nieuwe cijfers een completer beeld, omdat ook 'uitgesteld kijken' wordt meegerekend. De nieuwe manier van meten werd ontwikkeld en doorgevoerd in samenspraak met NPO, RTL en Talpa.

Dat in veel media nog de cijfers 'oude stijl' worden gecommuniceerd, heeft volgens NMO "niet de voorkeur". Maar de organisatie gaat er niet tegen optreden.