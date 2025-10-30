Meer omzet voor muziekconcern UMG door onder anderen Taylor Swift

HILVERSUM (ANP/BLOOMBERG) - Muziekconcern Universal Music Group (UMG) heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt. Volgens het concern met hoofdkantoor in Hilversum verkochten onder anderen de popsterren Taylor Swift en Sabrina Carpenter en muziek uit de populaire film KPop Demon Hunters goed. Het leidde tot een ruim 5 procent hogere omzet vergeleken met een jaar eerder, naar 3 miljard euro.

UMG, dat ook bekende artiesten als Billie Eilish, Lady Gaga, Chappell Roan en Post Malone vertegenwoordigt, profiteerde onder andere van meer inkomsten uit de abonnementen voor het gebruik van de muziek van vertegenwoordigde artiesten. Hieraan verdiende het concern zo'n 1,2 miljard euro.

De omzet uit fysieke albums steeg met 18,4 procent naar 341 miljoen euro. Dat kwam onder meer door het nieuwe album van Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', dat begin oktober uitkwam.

De winst voor aftrek van onder meer belastingen en afschrijvingen bedroeg 594 miljoen euro, 6,8 procent meer.