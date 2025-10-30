Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

De omtrek van je buik is een belangrijke graadmeter voor je gezondheid. Een te grote buikomtrek verhoogt namelijk je risico op allerlei ziekten, waaronder verschillende soorten kanker . In deze blog leg ik uit hoe je buikomtrek samenhangt met je kankerrisico en hoe je 'm het beste kunt meten.

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt

Een te grote buikomtrek is een indicator voor het metabool syndroom. Dit is een verzameling risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en diverse vormen van kanker verhogen.

Onderzoek toont aan dat mensen met een hoge score op het metabool syndroom gemiddeld 27% meer kans op kanker hebben.

Specifiek buikvet kan het risico op borstkanker vergroten, zelfs bij een normaal BMI. Het kan er namelijk voor zorgen dat je lichaam meer groeihormonen aanmaakt.

Volgens het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een gezonde buikomtrek minder dan 80 cm voor vrouwen en minder dan 94 cm voor mannen.

Hoe meet je je buikomtrek?

Het meten van je buikomtrek is eenvoudig en kun je gemakkelijk zelf thuis doen. Volg onderstaande stappen:

Meet je buikomtrek op een ontspannen moment, bijvoorbeeld 's ochtends voordat je gegeten hebt. Zorg dat je bladder leeg is.

Ga rechtop staan en adem normaal uit.

Pak een meetlint en houd dit horizontaal op navelhoogte rond je buik. Het meetlint moet stevig tegen je huid aanliggen, maar mag niet in je huid knellen.

Adem rustig in en uit tijdens het meten. Meet je buikomtrek na de rustige uitademing.

Noteer de meting in centimeters. Herhaal de meting nog een keer om zeker te zijn van de juiste waarde.

Het is belangrijk om je buikomtrek binnen de gezonde waarden te houden. Voor mannen is dat minder dan 102 cm en voor vrouwen minder dan 88 cm. Een gezond voedingspatroon met voldoende beweging kan helpen om buikvet te verminderen en zo je kankerrisico te verkleinen. Meet daarom regelmatig je buikomtrek en neem tijdig maatregelen als deze te hoog is.