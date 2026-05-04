Meer orders Nederlandse industrie om zorgen verstoring leveringen

ZEIST (ANP) - De Nederlandse industrie heeft in april meer orders ontvangen door zorgen bij klanten over verstoringen van toeleveringsketens vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) haalden klanten door die onzekerheid orders naar voren. Dat leidde ook weer tot een hogere productie.

Nevi stelt dat er melding werd gemaakt van een "forse stijging" van het aantal nieuwe ontvangen orders. De toename was het grootst in bijna twee jaar. De nieuwe orders uit het buitenland lieten daarbij de sterkste toename in negen maanden zien, met een grotere verkoop in Azië en de Verenigde Staten. Door de grotere vraag nam de productie het sterkst toe in zeven maanden tijd.

"Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, die heeft geleid tot de grootste ontregeling van toeleveringsketens in bijna vier jaar tijd, zijn bedrijven aan het hamsteren geslagen", zegt econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een toelichting. Volgens hem is er vooral binnenlands hamstergedrag.