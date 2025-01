Meer passagiers aan boord vliegtuigen van easyJet

LUTON (ANP) - De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in het afgelopen kwartaal meer passagiers vervoerd en is positief gestemd over de boekingen voor de komende zomerperiode. Ook de verkoop van vakantiepakketten voor de zomer loopt goed, aldus easyJet dat vorig jaar nog een recordzomer draaide. De maatschappij is een grote speler op luchthaven Schiphol.

Volgens easyJet stapten er in de afgelopen periode 21,2 miljoen passagiers aan boord van zijn vliegtuigen. Dat is een stijging van 7 procent vergeleken met een jaar eerder. De maatschappij maakte meer vluchten en vergroot haar capaciteit om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De omzet steeg met 13 procent tot 2 miljard pond, omgerekend ruim 2,3 miljard euro. De budgetvlieger leed verder een kleiner verlies dan een jaar eerder. Dat verlies kwam mede door boekhoudkundige effecten.

De maatschappij zegt dat vooral zomervluchten en vakanties naar de Spaanse bestemmingen Alicante en Palma en het Portugese Faro goed lopen. Ook nieuwe bestemmingen als Tunesië en het Egyptische Caïro zijn populair, aldus easyJet.