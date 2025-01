ASML, Besi en ASMI bij stijgers op Damrak na AI-initiatief Trump

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI behoorden woensdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. Chipbedrijven in de Verenigde Staten, Japan, Taiwan en Zuid-Korea lieten ook winsten zien, dankzij het AI-initiatief van Trump. De Amerikaanse president kondigde een samenwerkingsverband aan tussen OpenAI, SoftBank en Oracle, dat minstens 500 miljard dollar aan computerinfrastructuur moet creëren om kunstmatige intelligentie (AI) aan te drijven. De onderneming, genaamd Stargate, zal beginnen met een datacenterproject in Texas en daarna uitbreiden naar andere staten.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 915,11 punten. ASML, Besi en ASMI wonnen tot 0,5 procent. De MidKap daalde 0,1 procent tot 840,40 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen 0,1 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,6 procent, mede dankzij een sterke koerswinst van sportmerk Adidas (plus 5,5 procent).