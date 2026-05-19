Reuters: China heeft in het geheim Russische militairen getraind

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese strijdkrachten hebben eind vorig jaar in het geheim zo'n tweehonderd Russische militairen een training gegeven. Dat meldt persbureau Reuters, dat zich baseert op informatie van Europese inlichtingendiensten en de overeenkomst tussen Rusland en China. Sommige van die militairen zouden later betrokken zijn geweest bij de strijd in Oekraïne.

De training was naar verluidt vooral gericht op het gebruik van drones. China zou onder meer instructeurs hebben opgeleid, die de kennis vervolgens konden doorgeven. Volgens een bron binnen de inlichtingendiensten laat de samenwerking zien dat China een veel grotere betrokkenheid heeft bij de oorlog in Europa dan bekend was.

China heeft nauwe banden met Rusland, maar zegt neutraal te staan tegenover de oorlog in Oekraïne. Toch maakten Rusland en China vorig jaar afspraken over de militaire trainingen. In de overeenkomst stond ook dat honderden militairen uit China naar Rusland zouden gaan voor zo'n opleidingstraject.