Meer taxi's en maaltijden besteld met Uber

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Taxi- en maaltijdbezorgbedrijf Uber Technologies heeft afgelopen kwartaal wederom meer ritten via zijn platform verzorgd en meer maaltijden afgeleverd. Het Amerikaanse bedrijf zag daardoor de boekingen via zijn platform toenemen, net als de omzet en winst.

Alle bestellingen bij elkaar telden wereldwijd op tot 41 miljard dollar. Dat is 16 procent meer in dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Uber vonden er in totaal 2,9 miljard ritten plaats, oftewel ongeveer 31 miljoen ritten per dag. Dit alles leverde de onderneming een vijfde meer kwartaalomzet op, met 11,2 miljard dollar. De winst uit de bedrijfsvoering steeg daarbij met 169 procent tot een record van bijna 1,1 miljard dollar.

Ondanks het vestigen van een record worstelde het bedrijf met tegenwind door wisselkoersen, wat drukte op de cijfers. Uber heeft ook veel geïnvesteerd, zowel in zijn taxidienst als de bezorgactiviteiten waar het naar eigen zeggen sterkere groei heeft gezien. Afgelopen jaar zijn er in verschillende landen ook meerdere vervoersopties aan het platform toegevoegd, waaronder de mogelijkheid tot carpoolen en speciale shuttles naar luchthavens en andere locaties.