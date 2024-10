Microsoft en Meta Platforms dalen op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Softwareconcern Microsoft en Facebook-moederbedrijf Meta Platforms gingen donderdag omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Microsoft boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Het techconcern profiteerde van een sterke groei in cloud computing en zijn activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De vooruitzichten voor de groei van cloudactiviteiten in het huidige kwartaal vielen echter tegen. Het aandeel werd ruim 5 procent lager gezet.

Ook Meta Platforms presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien. Volgens topman Mark Zuckerberg werden de resultaten gestuwd door verbeteringen op het gebied van AI. Hij waarschuwde echter voor een "significante versnelling" van de kosten in het komende jaar door investeringen in AI. Het aandeel verloor dik 2 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef negatief, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 41.965 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,8 procent tot 5767 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent op 18.365 punten.