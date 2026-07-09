Meer vakantiehuisjes geboekt na WK-uitschakeling Oranje

DEN HAAG (ANP) - Verschillende aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen, zegt bestuurder Robert van Veen van Natuurhuisje.

Boekingsplatform Natuurhuisje kreeg in de zeven dagen na de uitschakeling 55 procent meer boekingen binnen voor de maand juli dan een week eerder. Het platform biedt 19.000 vakantieverblijven aan in de natuur, waarvan het merendeel in Nederland en België. Deze zomer had het WK een "opvallend grote invloed" op het boekingsgedrag, stelt Van Veen.

Europarcs zag het aantal boekingen met 34 procent toenemen in de eerste week van juli vergeleken met de laatste week van juni. Het Nederlands elftal werd op 30 juni uitgeschakeld door Marokko. Het is niet te zeggen dat de toename alleen daaraan te danken is, benadrukt een woordvoerder. Na het EK in 2024 was volgens hem wel een vergelijkbaar effect te zien.