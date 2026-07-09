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Porsche verkoopt fors minder auto's, 911 blijft populair

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 13:38
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STUTTGART (ANP) - Porsche heeft in de eerste helft van 2026 veel minder auto's verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in Noord-Amerika, China en in thuisland Duitsland daalde het aantal verkochte Porsches. De bekende Porsche 911 werd wel meer verkocht dan vorig jaar in deze periode.
Porsche verkocht 122.306 voertuigen, een daling van 16 procent. In Noord-Amerika, nog steeds de grootste afzetmarkt van het merk, daalde het aantal verkopen met 13 procent. Porsche had hier naar eigen zeggen last van het aflopen van fiscale voordelen voor elektrische en hybride voertuigen. In China daalde het aantal verkopen met 32 procent en in thuismarkt Duitsland was de daling 6 procent. Ook in de rest van Europa nam het aantal verkopen van Porsche af (-14 procent).
De bekendste Porsche, de 911-modellenreeks, bleef populair. Er werden 19 procent meer van verkocht in het eerste halfjaar van 2026 dan in de eerste helft van 2025. Het meest verkochte model is de Cayenne, met 38.141 geleverde auto's.
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