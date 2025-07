Meer vliegtuigleveringen stuwen omzet fabrikant Boeing

ARLINGTON (ANP) - Boeing heeft het afgelopen kwartaal flink meer vliegtuigen geleverd. Daardoor is de omzet van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant eveneens fors gestegen en werd het verlies teruggedrongen. Daarmee lijkt het herstel door te zetten bij het bedrijf dat langere tijd met problemen kampte.

Boeing leverde van april tot en met juni in totaal 150 commerciële vliegtuigen af aan klanten. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar nog 92. Het bedrijf heeft dit kwartaal de productie van zijn 737-toestellen verhoogd naar 38 per maand, maar wil dat later dit jaar opvoeren naar 42 per maand. Boeing maakt ook maandelijks zeven 787-vliegtuigen.

De fabrikant kampte vorig jaar nog met technische incidenten bij zijn vliegtuigen, waaronder onderdelen die tijdens de vlucht losraakten. Ook was er in het najaar een grote staking in fabrieken van Boeing, dat door al die problemen enorme verliezen leed.