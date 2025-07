OM eist tbs tegen verdachte dodelijke steekpartij Amsterdam-West

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep tbs met dwangverpleging geëist tegen de 38-jarige Nuri Ö., voor de moord op de 25-jarige Rens en de poging tot doodslag op zijn destijds 29-jarige huisgenoot. Ö. richtte op 1 augustus 2023 in de woning van de slachtoffers aan de Robert Scottstraat in Amsterdam-West een bloedbad aan met een keukenmes. De verdachte was de bovenbuurman.

Met de eis schaart het OM zich achter het vonnis van de rechtbank. Zij achtte Ö. volledig ontoerekeningsvatbaar. De man ging in hoger beroep tegen het vonnis. Het OM deed dat aanvankelijk ook, maar zag hier na beraad alsnog van af, zei de advocaat-generaal.

Op de bewuste dag drong Ö. de woning van de slachtoffers binnen, waar hij Rens doodstak. Zijn huisgenoot raakte vervolgens met de man in gevecht en liep ernstig letsel op. Hij wist uiteindelijk uit de woning te ontsnappen. De politie arresteerde Ö. ter plaatse.