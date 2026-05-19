Bolle Jos krijgt celstraf, boete en havenverbod voor drugssmokkel

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 11:27
DENDERMONDE (ANP/BELGA) - De voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos heeft van de Dendermondse strafrechter dinsdag acht jaar gevangenisstraf gekregen voor drugssmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. De rechter legde hem ook een boete van 80.000 euro op en een havenverbod van tien jaar.
De rechter acht bewezen dat Bolle Jos, Jos Leijdekkers, de spil was in de drugssmokkel van oktober 2023 waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro.
De veroordeelde drugscrimineel zou volgens verschillende media in Sierra Leone wonen en daar bescherming krijgen van de president. Nederland probeert hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat.
De Dendermondse strafrechter heeft dinsdag tegen handlangers van Bolle Jos celstraffen tot tien jaar uitgesproken. Zij kregen allemaal boetes en een aantal van hen ook een verbod in de Antwerpse haven.
